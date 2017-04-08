女駕駛違規拒檢比中指 又關車窗夾傷員警

2017-04-08 10:10

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市1名40歲王姓女子，昨晚將轎車違規臨停於紅線，轄區警方據報前往勸導離開時，王女不願理會，不僅比中指，還關閉車窗，致夾傷警員手指，警員危急下，只得破窗脫困，警方隨後將王女帶回北市警大安分局安和路派出所，除對違規臨停開單告發，也依妨害公務罪嫌送辦。

王女到案後表示，當時因身體不適，聲音沙啞，表達時的手勢，讓警員誤會，並非刻意辱罵，而因車內講電話太吵，才會關閉車窗，意外夾到警員手指。

警方說，昨晚9時許，王女自稱因身體不適，將汽車臨時停放北市通化街的紅線區，經接獲民眾檢舉後，馬姓警員前往處理，馬員先敲車窗要求駛離，但王女都不予理會，馬員隨即要求降下車窗、出示證件，欲開單告發。

詎料，王女開始在車內以手機打電話向親友求救，部分媒體還接到投訴，同時還比出中指，此時馬員要查辦妨害公務，王女則逕行關閉車窗，馬員左手伸入車內欲阻止，左手中指當場遭夾傷瘀青。

馬員為求脫困，馬上使用擊破器打碎車窗，右手還因此被碎玻璃割傷。案發後，原本仍不願下車的王女，經到場支援的警方與民眾勸說，才下車被帶回派出所偵辦。