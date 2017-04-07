「轉接」165專線攏是假！ 警：只能直撥
2017-04-07 14:39
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市78歲楊姓老翁差點被詐騙集團騙走45萬元血汗錢，保七總隊第一大隊員警苦口婆心勸說時，老翁不斷說：「向165詐騙專線查過了」，不過，警方表示，老翁的165也是詐騙集團假扮的，真正的165反詐騙專線是不能夠過轉接，只能直接撥打，民眾別再被騙了。
警方表示，78歲楊姓老翁到台灣銀行桃園分行，臨櫃要提領帳戶內45萬元現金，行員發現他神色慌張、十分不安，通報駐點的保七總隊第一大隊員警協助，確認老翁遇上詐騙老梗，老翁在家接到1通不明電話，對方聲稱他的健保卡遭盜用，可能要被管收，電話那頭有警察、檢察官，最後稱「可以向165詐騙專線查證」，並熱心幫忙轉接165。
老翁說，「165」不就是反詐騙專線嗎，他逐一詢問對方都說是真的、不是詐騙，他一生清白絕不能被管收，才趕緊跑到銀行想將45萬元領出交付；3名員警好說歹說，向老翁解釋這只是詐騙集團手法，假借165名義讓被害人信以為真，真正的165反詐騙專線只能直接撥打，不能透過轉接，老翁聽後總算相信，趕緊將提款條取消，也感謝員警：「他過去擔任水電工，這45萬元是他辛苦存下來的養老金，差一點就被無良的詐騙集團騙走了。」
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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