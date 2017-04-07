「下輩子換我照顧你們」 男留遺書燒炭亡

2017-04-07 12:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區1名25歲陳姓男子，今上午7時許在住處燒炭自殺，陳父返家聞到濃濃炭味，破門時發現兒子已經死亡，床旁留著多頁遺書，寫滿對父母的愧疚，並寫下「來生換你們做我的兒女，讓我照顧你們」。

警方調查，陳男目前無業，大多時間待在家中，今早疑似趁父母出門時燒炭，父親返家時聞到異味，兒子房門又反鎖，透過陽台縫隙才看到陳男倒臥房內，身旁有炭盆，警消破門後發現陳男已明顯死亡。

陳男留下遺書，內容寫下自己當初對學業的堅持，讓父母負擔大，並表示「請原諒我的自私，下輩子換你們做我兒女，讓我照顧你們、報答你們。」警方初步勘驗，現場無打鬥痕跡，門窗也完好。將請檢方相驗後釐清死因。

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