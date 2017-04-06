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「不滿低薪工作環境」 KTV少爺轉行當車手

2017-04-06  23:08

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子在KTV當少爺，因為薪水不到3萬元，又要日夜顛倒，長期下來覺得自己沒有未來，想找工作卻處處碰壁，之後看了報紙刊登的小廣告，擔任車手，沒想到第一次鋌而走險，就被警方逮捕，警方在他身上起出金融卡解碼器、金融卡23張，贓款超過百萬，他被逮後感嘆，要不是工作環境這麼差，也不願犯案，原本沒有前科的謝男不僅吃上詐欺官司，未來還要償還被害人損失。

台南市警二分局警員黃冠宇與吳哲銘今日晚間，在中西區中正路一帶的銀行埋伏，發現謝男在提款機前停留很久，因此懷疑謝男可能是車手，兩人按兵不動呼叫警網支援，等警力齊備後，一舉封住ATM的出入口，將謝男逮捕。

警方在謝男身上查獲9張金融卡與現金百萬元，經過初步訊問後，張男自稱昨天才從台中到台南犯案，投宿在北區的飯店，今日上午用金融卡解碼器改變身上的金融卡密碼後，在今日晚間8時許犯案，用解碼器改過的金融卡，就不必像過去要記每張卡片的密碼，省下很多犯案時間，目前提領數10筆贓款，警方還在清查中。

隨後，警方又在謝男投宿的飯店，找到14張金融卡，及部分交代不清的贓款，謝男向警方供稱，他每領10萬元可以抽1000元，因為之前在KTV當少爺，薪水實在不能過活，但因為學歷差，找不到好工作，才覺得人生沒有未來，因此鋌而走險。

謝男晚間拒絕製作筆錄，警方目前將謝男送往拘留室過夜，明天將擴大追查謝男在台南犯下多少案件。

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  • 謝姓男子自稱是不滿現在低薪的工作環境，才會鋌而走險。（記者王捷翻攝）

    謝姓男子自稱是不滿現在低薪的工作環境，才會鋌而走險。（記者王捷翻攝）

  • 警方在他身上查出大筆贓款，及多張金融卡、金融卡解碼器。（記者王捷攝）

    警方在他身上查出大筆贓款，及多張金融卡、金融卡解碼器。（記者王捷攝）

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