劣商為省清運費 5122噸煤渣廢棄物丟山坡地
2017-04-06 15:43
〔記者劉慶侯／台北報導〕以鍋爐燃燒生煤藉以販售蒸氣的新北市「聖諄實業公司」，涉嫌將鍋爐所產生的煤渣廢棄物，大量棄置林口某山坡地，數量高達約5122公噸。由於煤渣等廢棄物大自然無法分解，易使地表面裸露植物無法生長，造成表土直接裸露受雨水沖刷侵蝕，致使大範圍水土流失。案經警方掌握犯罪事證，將負責人吳天樹等4人移送法辦。
新北市環境保護局是自101年起，發現「聖諄」實際購買生煤量遠超過許可數量，且公司未領有生煤販賣許可證，卻仍購買大量生煤，造成每年有數萬公噸生煤流向不清，恐流入地下工廠及致污染環境等情事。
案經保安警察第七總隊三大隊，會同環境保護署督察總隊與新北市環境保護局成立專案小組，歷時7個月的多次搜索、傳喚並勾稽相關資料，發現「聖諄」竟將產出的煤渣廢棄物，包含燃煤飛灰、燃煤底灰、廢耐火磚及汙泥等，任意堆置在林口山坡地，
警方估算「聖諄」所節省的清運費用約2500萬元左右，立即逮捕負責人吳天樹等共4人，依違反廢棄物清理法、水土保持法、山坡地保育利用條例及刑法竊佔罪移送新北地檢署偵辦。。
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