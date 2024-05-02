金門機場有賊！白衣男偷吃別人粽子 又摸走牛肉乾

戴姓男子在金門機場趁著他人離開座位，下手偷走牛肉乾等特產。（金門航警所提供）

2024/05/02 21:11

〔記者吳正庭／金門報導〕布滿「天眼」的金門尚義機場今天罕見發生竊案，戴姓男子不僅偷吃他人粽子，還趁1名旅客離開座位空檔，下手偷走牛肉乾等特產。航警據報「按圖索驥」逮人，以竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，戴嫌5000元交保候傳。

內政部警政署航空警察局台北分局金門分駐所說，何姓男子上午報案，辦理候補機位登記後，發現放在候機大廳位子上的4包牛肉乾、2包堅果特產不翼而飛。調閱監視器追查發現是1名白衣男子偷走。

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航警追查更發現，身穿白衣的戴姓男子先偷走另一名旅客的粽子大啖完畢，再拿手機四處自拍，趁機靠近離座的何姓旅客座位，一個箭步就把裝有牛肉乾等特產的手提袋「撈」走，再若無其事的回到座位，把手提袋藏到手推車行李底下，快速離去。

航警根據監視畫面，很快就在航站外的停車場找到戴男及何男遺失的特產，全案送縣警局刑警大隊依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，偷人價值約千元特產的戴嫌，被裁定以5000元交保。

交通部民航局金門航空站主任洪念慈說，金門機場是進出中國重要轉運站，是準國際機場，絕不容許航站發生竊案；也因此，在航站內外重要位置都裝設監視設備，這些設備就像旅客所說的「天眼」一樣，為航站秩序把關，貫徹「治安無死角」；已要求航警加強巡場、遏止犯罪，也將透過廣播向旅客加強防盜宣導。

戴姓男子在金門機場趁著他人離開座位，下手偷走牛肉乾並塞進手推車行李下方，全都被監視設備錄影。（金門航警所提供）

金門警方將戴姓男子（中）依竊盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。（讀者提供）

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