警所替代役有「藍天」、有「青峯」 服務口碑好

2017-04-05 19:45

［記者廖淑玲／雲林報導］虎尾警分局元長分駐所替代役男藍天杰、李青峯到所服役，認真負責、努力協勤，和民眾互動良好，加上名字好記，成為所內不可或缺的好幫手。

元長所副所長吳鎮尼說，「藍天」和「青峯」兩名替代役，平日與鄉民互動良好，勤餘還會主動教導孩童課業、幫學童修理腳踏車，尤其關心獨居老人，還會陪他們聊天及幫忙整理居家環境，讓大家稱讚不已。

在元長所服役超過9個月、明道大學畢業的藍天杰，原本想要了解警察如何辦案，才會選填警察替代役，如今不僅了解警察的辛苦，還學到遇事不驚慌，如何解決事情，受益良多。

勤益大學畢業的李青峯到所服役7個多月，自我調侃此青峯非彼青峯，因為他不是藝人，看到偏鄉多是老人、小孩，加上民情純樸，大家都會很親切問候，也讓他們覺得與有榮焉，能力所及就會盡量幫大家。