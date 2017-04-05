媳7天和男子做2次... 被公公掃地出門

2017-04-05 10:10

〔記者王捷／台南報導〕張姓女子與張姓丈夫結婚20多年，育有一子，夫妻倆與公公住在夫家，沒想到2年前她被公公掃地出門，就因她乘坐一名男子阿華（化名）的機車，不僅被掃地出門，還被公公指責通姦，實在很委屈，因此鬧上法庭，向法院聲請丈夫應履行同居人義務。張父被傳喚無奈說，女兒會被趕出門不是夫家的問題，是因女兒與砲友一個禮拜在工廠發生性關係2次，最後法官駁回張女聲請。

民事裁定書指出，張女自稱是中度智能障礙患者，有時候表達不是很精確，容易被她人誤解，所以在104年6月間，公公發現她被阿華載，返家後公公誤解她遭到阿華性侵，事實上卻沒有這回事，她曾向公公解釋，仍被掃地出門，去年她寄了存證信函，夫家也不理不睬，一年多來感到相當無奈，只能暫時住在胞姊家中。

法官傳喚張父到庭上作證，沒想到張父也很無奈，指稱女兒與女婿的婚姻關係至今還在延續，女兒會被掃地出門，不是女婿的問題，他去年5月間出門割草運動時，也發現女兒乘坐阿華的機車，還摟住阿華的腰，女兒返家後，他問女兒去哪？沒想到女兒是跟著這名叫阿華的男子，到廢棄工廠的小房間做愛。

張女當時還向張父透露，小房間連床都沒有，兩人站著完事，她一星期找阿華做愛2次，張父一聽之下相當生氣，帶著女兒到警所提告性侵，不料張女在警所直呼他愛的是阿華，不愛丈夫，最後張父帶著張女到醫院，也發現張女下體殘有阿華的精液，因為張女不斷與阿華聯繫，所以才會被夫家趕出門。

法官聽完證詞後認為，妻子與他人通姦，哪個丈夫可以容忍？拒絕同居剛好而已，所以駁回張女聲請。