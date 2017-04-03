老爸討扶養費 兒：他有18％、3個月出國1次
〔記者王定傳／新北報導〕薛姓父親認為一對兒女每月只給3千元扶養費太少，向法院提聲請要兒按月給1萬元扶養費，薛子反駁，老爸是公務員退休有18％，生活過得很好；新北地院法官認為，薛父財產總額300多萬，利息很多，還有2房產，且他從103年至今年1月，出入境次數達22次，並非不能維持生活，裁定駁回。
薛父提聲請指，兒子結婚後住進岳母家，很少關心他，從前年10月起就不帶他出遊，也不回家探視、接電話時不講話或沒講完就掛斷，且從今年1月起，兒女2人每月合計只給3千元實在太少；他栽培兒子長大念大學，但他年紀漸長身體衰弱，日前因無業把車子賣掉，希望兒子每兩週就帶他出遊1次，並按月給1萬元到他往生為止。
薛子反駁，他國中畢業後長期外宿求學，不料，父親竟以扶養義務終結為由，拒給學費與生活費，母親不斷拜託，父親只同意給學費，害母親外出工作支應生活費；他結婚後雖住在妻子家，仍定期與父母聚會，逢年過節也會包紅包，表示心意。
薛子指出，父親是公務員退休，有18%，3個月出國1次，到中國、澳門等，但沒帶母親同遊，日前以「以屋養老」想換更多錢使用，母親反對，父親竟斷水斷電；父親後來又要求每兩週出遊1次，否則斷絕父子關係，他與妻子雖有工作仍盡量滿足。
薛子說，去年10月間，父親竟打電話到他及妻子的公司，散布棄養父親消息，嗆說要拉白布條，今年1月，他不堪其擾離職，妻子負起家計，父親仍不罷手不斷騷擾妻子；他認為父親生活過得很好，卻要有家小孩、房貸的他給錢是強人所難。
法官審理認為，依民法及最高法院決議，直系血親間雖互有扶養義務，但前提是「不能維持生活」；薛父有2房產、有股票、財產總額300多萬，且他前年在銀行的利息所得是6萬8千餘元，遠高於103年利息所得，可見他該年度並無動用存款，推算本金也超過百萬，加上他3年出入境次數達22次，駁回聲請。
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標題：老爸討扶養費 兒：他有18％、3個月出國1次
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