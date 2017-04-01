傻眼！掃墓驚見50餘座墳墓遭焚毀
2017-04-01 13:35
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區第六公墓（瑞源公墓）3月底發生雜草火災，火勢波及50餘座墳墓，民眾在連續假期前往掃墓時，才發現先人的墳墓竟被焚毀，非常傻眼，他們抱怨，當時就是先人不願意火葬才選擇土葬，沒想到入土後竟遭火吻，讓子孫們非常難過。
桃園市議員楊朝偉懷疑，雜草火災會發生的原因，是大溪區公所派員在清明節前清理雜草後，堆置在一旁沒有全部清運，遇上隨風亂飄的火種，才會引發火勢。
瑞源公墓的50餘座墳墓，因被雜草火災波及，墳墓被燒毀、墓碑被薰黑，前來掃墓的民眾看到先人墳墓面目全非，非常傻眼，民眾抱怨，火災是誰引起的，他們根本就不知道，無法求償，只好自己花錢善後。
桃園市政府民政局人員強調，公墓是由大溪區公所發包找工人除草，是否因雜草沒有清運才釀禍，將會進行檢討，希望以後不要再發生類似意外。消防隊員呼籲，民眾前往掃墓，會燃燒紙錢等，一定要確認火源熄滅，才能離開，以免引起火災，後果不堪設想。
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