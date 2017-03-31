出租鐵皮屋開賭場 高市議員陳明澤賭博罪起訴

高雄檢警去年8月在湖內區陳明澤議員服務處後方破獲天九牌職業賭場。（記者黃良傑翻攝）

2017-03-31 17:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年8月高雄地檢署檢察官率領高雄市警局特勤中隊，在湖內區高雄市議員陳明澤住處後方鐵皮屋，破獲大型職業天九牌賭場，查獲84名男女賭客，陳明澤也在現場被移送法辦，橋頭地檢署今天偵結，陳向檢方坦承由他同意出租鐵皮屋開賭場，將陳明澤等5人依賭博罪起訴。

陳明澤是現任民進黨籍的高雄市議員，已連任四屆，去年8月間檢方率領26名特勤中隊幹員和市警局靖紀小組成員，衝入陳明澤住處後方鐵皮屋，查獲84名男女賭客，陳明澤也當場被查獲。

案發當時陳明澤表示，該處父母親居住，他已不住在此處，當晚他返回探望雙親，恰巧遇到此事並未參與賭博，在訊後仍依賭博罪嫌移送。

橋頭地檢署今天將全案起訴，陳明澤事後坦承，蔡姓場主去年5、6月間與其商討，以5千元代價，出租鐵皮屋作為賭博之用。