辜成允摔下晶華樓梯不治 北檢首傳晶華董座潘思亮
2017-03-30 19:24
〔記者錢利忠／台北報導〕晶華酒店近來接連發生顧客摔倒意外，先是今年1月台泥董事長辜成允在晶華酒店摔下樓梯不治，之後又發生前行政院長唐飛摔傷左肩進行手術；台北市政府建管處曾指出，晶華酒店梯間設計與建築規定不符，台北地檢署為釐清晶華有無涉及業務過失致死罪嫌，今早約談建管處副處長等人作證後，今晚首度約談晶華酒店董事長潘思亮。
今晚7點多，潘思亮赴北檢作證時，見在場媒體拍攝，便以手中報紙遮臉不願受訪，僅在走樓梯上2樓偵查庭時，說了一句：「辛苦了」。
北市建管處曾表示，晶華酒店梯間設計與建築規定不符，市府已輔導改善，晶華酒店允諾在辜成允摔倒的樓梯增設中間扶手，預定本月底可完工。檢方先前已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人。
檢方為釐清相關責任，今早先傳喚當初核發建照及使用執照的建管處承辦人，包括北市建管處副處長在內共8人，訊後均請回。
今天下午，檢方接續傳喚晶華酒店安全部、工程部及設計部多名工程師及職員，並在晚上7點多，首度傳喚晶華酒店董事長潘思亮說明；此案目前仍是「相」字案。
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