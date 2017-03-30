高市特警取締違停 意外發現梅仔片「染毒」

高市特警取締違規停車，意外發現生津解渴的梅仔片竟被製成「毒梅片」。（記者黃良傑攝）

2017-03-30 15:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕咖啡包、跳跳糖、巧克力都曾被製成毒品，連生津解渴的梅仔片，竟也被毒梟製成「毒梅片」，高市保大特警查獲陳姓駕駛持有新型毒品132片，外觀仿梅仔片竟含二級毒品MDNA成份，警方呼籲民眾勿食來路不明的零食或咖啡包。

小隊長曾曜伸等3名保大特警，今天凌晨巡邏經十全二路與自立路口，發現1輛自小客車違規併排停車，經盤查勸導時，發現駕駛陳姓（24歲）廚師有毒品前科，警方追問有無藏違禁品，未待對方回答，眼尖的員警發現駕駛座中央置杯架，放有毒咖啡包15包64.2公克，以及梅仔片132片，約132.81公克。

警方原先只懷疑梅仔片是駕駛開車零食，但見陳男眼神慌張飄忽，直覺梅仔片可疑，查獲毒咖啡後，一併化驗梅仔片，直到化驗結果出爐，呈現二級毒品反應，警方才赫然發現梅仔片，已悄悄被製成「毒梅片」。

陳嫌供稱，該批毒品是自己買來吸食，準備在汽車旅館內毒趴，因買越多越便宜，所以才以2萬3000元向不知名人士所購買，不過，警方仍不排除他涉及販毒，今會同刑警大隊擴大偵辦。