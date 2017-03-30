逮捕毒品通緝犯 警對空鳴槍嚇阻嫌犯

陳姓毒品通緝犯（中）落網，由中打人員帶回台中進一步偵訊。（記者佟振國攝）

2017-03-30 15:38

〔記者佟振國／南投報導〕刑事局中部打擊犯罪中心上月23日押解毒品、槍砲案嫌犯黃俊傑，前往南投縣埔里鎮、仁愛鄉交界關刀山區取槍，發生嫌犯滑落山谷失蹤案，檢警除持續搜山，也積極緝捕黃嫌相關黨羽，今天連同埔里警方拂曉出擊，前往埔里鎮水頭里中正路逮捕陳姓毒品通緝犯，陳嫌不顧警方對空鳴槍仍強力拒捕，仍難敵優勢警力，遭壓制在地，束手就擒。

針對滑落山谷失蹤的嫌犯黃俊傑，今天上午傳出搜尋民眾在關刀山區發現1具男屍，很可能就是黃男，但檢警1個多月來為了緝拿音訊全無的黃男，可說是用盡心力，除了持續搜山，也針對黃男的黨羽逐一進行掃蕩，就是要斷絕黃男的後路，逼他出面。

刑事局中部打擊犯罪中心及埔里分局掌握情資，因毒品案遭通緝的40歲陳姓男子，與黃男交好，黃男失蹤後，陳嫌多次與黃的女友聯繫，加上因毒品案遭通緝，警方見時機成熟，請求台中市特勤支援，前往埔里鎮中正路一處民宅進行圍捕。

陳嫌見住家被大批警力團團包圍，逃到附近巷弄鐵皮屋，還不顧警方對空鳴槍仍強行拒捕，仍難敵優勢警力，數度掙扎，衣服幾被扯掉也逃脫不了，只好乖乖束手就擒，由中打帶回偵訊。

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