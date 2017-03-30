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逮捕毒品通緝犯 警對空鳴槍嚇阻嫌犯

陳姓毒品通緝犯（中）落網，由中打人員帶回台中進一步偵訊。（記者佟振國攝）

2017-03-30  15:38

〔記者佟振國／南投報導〕刑事局中部打擊犯罪中心上月23日押解毒品、槍砲案嫌犯黃俊傑，前往南投縣埔里鎮、仁愛鄉交界關刀山區取槍，發生嫌犯滑落山谷失蹤案，檢警除持續搜山，也積極緝捕黃嫌相關黨羽，今天連同埔里警方拂曉出擊，前往埔里鎮水頭里中正路逮捕陳姓毒品通緝犯，陳嫌不顧警方對空鳴槍仍強力拒捕，仍難敵優勢警力，遭壓制在地，束手就擒。

針對滑落山谷失蹤的嫌犯黃俊傑，今天上午傳出搜尋民眾在關刀山區發現1具男屍，很可能就是黃男，但檢警1個多月來為了緝拿音訊全無的黃男，可說是用盡心力，除了持續搜山，也針對黃男的黨羽逐一進行掃蕩，就是要斷絕黃男的後路，逼他出面。

刑事局中部打擊犯罪中心及埔里分局掌握情資，因毒品案遭通緝的40歲陳姓男子，與黃男交好，黃男失蹤後，陳嫌多次與黃的女友聯繫，加上因毒品案遭通緝，警方見時機成熟，請求台中市特勤支援，前往埔里鎮中正路一處民宅進行圍捕。

陳嫌見住家被大批警力團團包圍，逃到附近巷弄鐵皮屋，還不顧警方對空鳴槍仍強行拒捕，仍難敵優勢警力，數度掙扎，衣服幾被扯掉也逃脫不了，只好乖乖束手就擒，由中打帶回偵訊。

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  • 刑事局打擊犯罪中心與埔里分局前往埔里鎮中正路民宅逮捕陳姓毒品通緝犯，監視器拍下警方街頭壓制逮人的過程。（記者佟振國翻攝）

    刑事局打擊犯罪中心與埔里分局前往埔里鎮中正路民宅逮捕陳姓毒品通緝犯，監視器拍下警方街頭壓制逮人的過程。（記者佟振國翻攝）

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