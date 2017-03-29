| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

麵包店老闆捲上億潛逃 借款前員工：想一死了之

2017-03-29  22:25

〔記者鄭景議／台北報導〕知名麵包店「一斗米手作烘焙坊」的老闆高士豐、高士弘父子，驚傳疑似惡意倒閉後捲款潛逃，受害人數超過50人，金額達上億，其中前員工顏如意已經68歲，也被騙走百萬，大多數人都只默默等待法院判決，只有她自己列印「尋人啟事」來通緝高氏父子，還想盡辦法聯絡其他受害者，但看似積極追緝的背後，她說有時獨處時想起這件事，不禁會萌生死意。

顏如意說，自己當員工2年，把老闆當朋友，不收利息就借給老闆200萬，並跟老闆說好每個月還10萬，老闆還了90萬之後就人間蒸發，這些錢還不是她自己的錢，是她兒子的錢，老闆逃跑之後，雖然兒子沒有責怪她，但她已經無顏見自己兒子。

顏如意一個多月前到麥當勞工作，想辦法要賺錢還給兒子，但是已68歲的她，突然要轉職沒有辦法適應麥當勞的工作，最近還是辭職了，現在只想再找到其他工作賺錢還給兒子，不禁有些萌生死意，「說真的，有想過一死了之。」

顏如意也表示，日前法院開庭時，高士豐父子也沒有出庭，自己也多方嘗試去尋找，高士豐父子卻好似人間蒸發，逃的無影無蹤，顏如意呼籲高士豐父子趕快出面，不要再逃避責任。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 前員工顏如意出面控訴。（記者鄭景議攝）

    前員工顏如意出面控訴。（記者鄭景議攝）

  • 顏如意自己列印尋人啟事。（記者鄭景議攝）

    顏如意自己列印尋人啟事。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 借款 捲款 麵包店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：麵包店老闆捲上億潛逃 借款前員工：想一死了之


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.