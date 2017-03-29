麵包店老闆捲上億潛逃 借款前員工：想一死了之
2017-03-29 22:25
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〔記者鄭景議／台北報導〕知名麵包店「一斗米手作烘焙坊」的老闆高士豐、高士弘父子，驚傳疑似惡意倒閉後捲款潛逃，受害人數超過50人，金額達上億，其中前員工顏如意已經68歲，也被騙走百萬，大多數人都只默默等待法院判決，只有她自己列印「尋人啟事」來通緝高氏父子，還想盡辦法聯絡其他受害者，但看似積極追緝的背後，她說有時獨處時想起這件事，不禁會萌生死意。
顏如意說，自己當員工2年，把老闆當朋友，不收利息就借給老闆200萬，並跟老闆說好每個月還10萬，老闆還了90萬之後就人間蒸發，這些錢還不是她自己的錢，是她兒子的錢，老闆逃跑之後，雖然兒子沒有責怪她，但她已經無顏見自己兒子。
顏如意一個多月前到麥當勞工作，想辦法要賺錢還給兒子，但是已68歲的她，突然要轉職沒有辦法適應麥當勞的工作，最近還是辭職了，現在只想再找到其他工作賺錢還給兒子，不禁有些萌生死意，「說真的，有想過一死了之。」
顏如意也表示，日前法院開庭時，高士豐父子也沒有出庭，自己也多方嘗試去尋找，高士豐父子卻好似人間蒸發，逃的無影無蹤，顏如意呼籲高士豐父子趕快出面，不要再逃避責任。
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