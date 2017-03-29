苗消演練大客車事故救助 關鍵器材「借來的」
苗縣特搜隊員利用「八爪魚救援系統」模擬演練大客車事故人命救助。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕蝶戀花旅行社遊覽車於國道翻覆，造成重大死傷，苗栗縣消防局辦理「大客車事故人命救助演練」，教導隊員學習「八爪魚救援系統」以利車內搜救，但苗縣並無這套系統，而是「借來的」，隊員學習後有如「考到駕照，卻沒有車好開」，基層認為，萬一發生大型車輛車禍，他們恐怕也得照舊土法煉鋼。
苗縣消防局副局長匡夢麟表示，苗縣資源不比六都豐沛，會向消防署反映爭取。不過，他認為，目前縣內雖沒有這套救援系統，但也具備類似功能性的救援工具，且縣內消防隊員訓練精良，因應重大救援，沒有問題！
蝶戀花旅行社遊覽車於2月間在國道5號翻覆，造成33人死亡，苗縣消防局有鑑於境內有中山高速公路、福爾摩沙高速公路、台1線、台3線、西濱快速道路及台鐵山海線、高鐵行經，交通網絡密布，於日前辦理「大客車事故人命救助演練」，精進隊員救助能力與技巧。
但大型車輛車體重量動輒達15噸以上，是小客車10倍，縣內目前僅有特種搜救隊配置2個低壓氣墊，不足因應，因此向廠商借來「八爪魚救援系統」訓練。
參訓隊員說，這套系統相當好用，像在破拆剛性強的車體A柱部分，傳統油壓剪得耗費不少時間，但採用系統液壓破拆工具，三兩下順利剪開；遇上大型車輛翻覆，系統配備的頂昇氣墊、氣動支撐柱，也能迅速協助頂起車體，有利他們入內搜救。
參訓隊員回憶去年南下支援台南大地震，個個都是在扭曲的大樓層間涉險搜救，撇除餘震的威脅，建築內結構已鬆脫，難保不會發生坍塌，他們只好削木棍，做支撐，確保自身搜救安全。
不過，一套「八爪魚救援系統」要價350萬元，參訓人員坦言以目前苗縣財政狀況，不易支應，由於縣內不少寺廟、企業會捐贈救護車、消防車等，他們也盼望有社會善心捐助。
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