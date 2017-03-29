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內湖光寶科技大樓火警 冒出陣陣濃煙

台北市內湖區瑞光路光寶科技大樓地下室汽車著火。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-29  18:58

首次上稿 18:46
更新時間 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區瑞光路光寶科技大樓今（29）日晚間6時30分左右發生火警，大樓外冒出陣陣濃煙。

港墘派出所所長表示，該起火警是因為大樓地下室汽車著火，因為在地下室，所以濃煙狂冒。

消防隊獲報後，出動多部消防車抵達現場灌救，晚間6時55分許，火勢已被撲滅，但仍在想辦法排煙中。

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  • 台北市內湖區瑞光路光寶科技大樓發生火警。（記者鹿俊為攝）

    台北市內湖區瑞光路光寶科技大樓發生火警。（記者鹿俊為攝）

  • 大樓地下室汽車著火。（記者鄭景議翻攝）

    大樓地下室汽車著火。（記者鄭景議翻攝）

  • 晚間6時55分許，火勢已被撲滅。（記者鹿俊為攝）

    晚間6時55分許，火勢已被撲滅。（記者鹿俊為攝）

  • 晚間6時55分許，火勢已被撲滅，但仍在想辦法排煙中。（記者鄭景議翻攝）

    晚間6時55分許，火勢已被撲滅，但仍在想辦法排煙中。（記者鄭景議翻攝）

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標題：內湖光寶科技大樓火警 冒出陣陣濃煙


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