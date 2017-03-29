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錄到「不尋常撞擊聲」 妻卻告不成通姦

2017-03-29  17:34

〔記者謝君臨／台北報導〕劉姓婦人懷疑陳姓丈夫外遇鄭姓女子，查看行車紀錄器，果然發現老公曾與鄭女出遊，2人不但在車上談請說愛，還錄到鄭女的呻吟聲及「不尋常的撞擊聲」；劉婦憤而控告老公與鄭女通姦；台北地檢署調查後，認為無法證明車內的男女就是陳男、鄭女，且錄音檔也無法證明該男女有性器交合，將2人處分不起訴。

劉婦指控，41歲鄭女早知她與丈夫結婚，卻還勾引老公，近來因老公舉止怪異，常常開車出門，她因而起疑，趁老公不在時查看行車紀錄器，發現去年6月16日的影音檔案中，竟錄下老公與鄭女「車震」的呻吟聲與撞擊聲，以及2人上汽車旅館嘿咻的「鐵證」，憤而提告。

檢察事務官勘驗影音檔案，發現有3段音訊；第1段有男女在車內交談聲、女子呻吟並夾雜「似有不尋常撞擊聲音」，第2段為車上男女與汽車旅館櫃台人員對話內容，第3段除了男女對話內容外，其餘音訊因雜訊影響無法判讀。

檢事官傳喚陳男、鄭女出庭，2人均矢口否認犯行，聲稱行車紀錄器所錄到的並非2人聲音；陳男辯稱，當天他將車借給朋友，不料卻因此被誤認。

檢方調查後，認為3段影音檔案僅能認定車上男女確有曖昧情事，但尚不足以證明該男女已有翻雲覆雨之實；此外，單就聲音亦無法證明車上男女就是陳男、鄭女，因此難以據此以及劉婦指述就認定2人通姦，將2人不起訴。

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