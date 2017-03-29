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高雄市與7國公營組「台灣國家隊」 開發亞洲新灣區

2017-03-29  16:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府以港市合作取代港市合一，今天下午與台灣港務公司及6家國公營企業組成「台灣國家隊」，成立「亞洲新灣區聯盟」，將合作開發灣區，預計創造5萬個就業機會。

此外，市府今天也與港務公司合組「高雄港區土地開發公司」，未來將先開發鄰近駁二的高雄港1至10號碼頭、16、17號碼頭、第三船渠等。

高雄港周邊的地主包括中油、台電、台糖、台肥、台酒、台銀等6家國公營事業，今天成立「亞洲新灣區聯盟」，行政院長林全、高雄市長陳菊及6家公司董事長齊聚一堂。

陳菊表示，佔地590公頃的亞洲新灣區土地，其中屬於國營企業就占了7成（415公頃），這次與台灣港務公司及6家國公營企業共組「台灣國家隊」，成立「亞洲新灣區聯盟」與「高雄港區土地開發公司」，見證港市合作的歷史時刻，預計未來10年開發135公頃的土地，創造5萬個就業機會。

陳菊強調，近年隨著高雄展覽館等5大基礎建設陸續完工，10處110公頃的公辦市地重劃陸續啟動，包括駁二藝術特區、高雄軟體科技園區，夢時代、MLD與中鋼商圈的購物觀光遊憩，新增了1萬人就業機會，帶動年收益超過300億元的產值。

林全致詞時說，近年每次來高雄，都感受到高雄的改變很大，充滿生命力，他稱讚「高雄港區土地開發公司」是一種新模式，可作為全球港口城市的典範，這將是高雄再造的機會。

高雄市都發局指出，未來開發後，計畫引進文創、數位、遊憩、金融等產業，與觀光、遊輪、遊艇和會展產業相結合。

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  • 高雄市與7個國公營企業組「台灣國家隊」，開發亞洲新灣區。（記者葛祐豪攝）

    高雄市與7個國公營企業組「台灣國家隊」，開發亞洲新灣區。（記者葛祐豪攝）

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