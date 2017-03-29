亞太地區貪污觀感評比出爐 台灣排名第6

由亞洲政治與經濟風險顧問公司出版的「亞洲情報」期刊，今刊出2017年的「亞太地區貪污觀感評比」報告結果，其中台灣取得5.34分（分數越高，貪腐觀感越高），較去年進步0.74分，在16個受評比國家中排名第6。（資料照，記者徐義平攝）

2017-03-29 15:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕由亞洲政治與經濟風險顧問公司出版的「亞洲情報」期刊，今刊出2017年的「亞太地區貪污觀感評比」報告結果，其中台灣取得5.34分（分數越高，貪腐觀感越高），較去年進步0.74分，在16個受評比國家中排名第6，與去年名次相同，前5名則分別是新加坡（1.6分）、澳洲（2.47分）、日本（2.92分）、香港（3.67分）及美國（5.15分）。

據了解，該評比的訪問對象，主要是在該國工作之外國企業或商會人士，其中針對過去1年來台灣貪污現象的狀況，有逾60%受訪者認為無顯著變化，有30%受訪者認為貪腐改善，僅10%認為貪腐問題惡化。

整體而言，報告認為台灣與南韓有類似的人情禮儀文化，以非法行為培養人脈的陋習仍在，但因台灣社會對貪污的容忍度較低，加上台灣沒有類似南韓的鉅型財閥存在，是分數較南韓為佳的主因。

對於評比結果，廉政署指出，目前正針對我國「公務員廉政倫理規範」提出修正草案，未來將依聯合國反貪腐公約精神，廣納各先進國家立法案例及各領域專家意見，持續爭取評比佳績。