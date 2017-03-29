被控妨害家庭 1張保護令救了「小三」
2017-03-29 10:54
〔記者林嘉東／基隆報導〕不知者無罪！
藍姓女子與人夫，在賓館等處發生多次性行為，還在嘿咻時用手機自拍，東窗事發後，藍女堅稱不知對方已婚。基隆地院最後根據一張保護令，採信她不知對方已婚的說詞，處分她不起訴。
處分書指出，刑法相姦罪須以「小三」明知對方已婚有配偶，還與對方發生性行為才觸法。
藍女與已婚的楊姓男子交往期間，楊妻無意間發現先生手機內有多段與藍女的性愛影片。
楊妻怒不可遏，指控52歲藍女妨害家庭罪。
檢方調查時，藍女雖坦承與楊有發生3次，但她堅稱：「我真不知道他結婚了！」。
由於楊在通緝中，遲未到案說明，無法得知藍女是否知道他已婚。
不過，一張保護令讓檢方相信藍女不知楊已婚。
處分書指出，楊與藍女交往時，曾多次對藍女施暴，藍女報案，請警方協助聲請保護令獲准。
檢察官調查，藍女申請保護令時，向警方自稱與楊男同居，因此，認定藍女若是知道楊已婚，不可能還大方告訴警方她與楊同居，據此認定藍女不知楊男已婚，遂處分她不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 校長性侵獲輕判 7歲姪女：他不知我不舒服
- 潛逃中國稱護照掉了 「赤牛」大剌剌搭機回台
- 蓮花原精誇大害死人？淨水琉璃經銷商羈押禁見
- 相信導航... 遊覽車闖小徑險翻覆
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 五月天今晚免費開唱 市府動員500人
- 醫病》口愛氣味怪怪的 男友嗅出女友會陰香妃症
- CT273蒸汽火車再奔馳 4.20重現綠博
- 桃園安養院大火釀4死13傷 社會局長：「期待」檢舉
- 跑路10年復出 豬式幽默再創高峰
- 男吃烤生蠔 吐出5隻寄生蟲
- 開收盤前掛大量假委託單 投資人將採預收款券
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 監委仉桂美︰我心如秤
- 裝傻第一名！被問小龍女告吳綺莉 成龍快閃推麥克風
- NBA》年度教練競爭激烈 柯爾力挺丹東尼
- 驚悚！7公尺巨蟒吞人 獵刀剖開蛇肚驚見全屍
- 艾迪頓閃奔韓職 史總又「投」痛
- 西部13縣市空品不佳 46測站AQI達警戒橘
- 女兒遇害週年》小燈泡媽：沒有一天不落淚
- 國際自由車環台賽 手機馬上看
- 10米鯉魚旗升空 頭城童「鯉」想啟程
- 警消上街 政院：年改法案最後由立院決定
- （影音）台宅軟掉！天木純晃I奶 自拍喊愛中國
- 馬一審無罪》合議庭：平常心看待每一件案子
- 民調：國民黨魁選舉 洪、吳、郝名列前三
- 北農董事長 傳許銘文取代林秋慧
- 2歲童牧場餵馬 手指遭咬斷
- （影音）直撃5！幾家歡樂幾家愁 五月天公佈入口在…
- 公益團體號召捐熱血 樂觀癌友擺攤義賣
- 大甲媽新港祝壽 數萬信眾三跪九叩
- 南沙軍事設施完工 中國戰機可橫行南海
- 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
- 晶圓代工廠 世界先進擬買設備擴產
- 自由廣場》看青年吳崢對柯桑的苦口婆心…
- 證券行情表、證券表格
- 復出倒數52天 謝金燕急守豬哥亮病榻
- 法院判決逆轉 日本2座核電廠機組將重啟
- 怕亂噴站著不給上 紀言愷爆出同志傳聞
- 以債作股 仁寶入股樂視
- iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
- 廣達去年獲利創十年低 早盤重挫摜破季線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被控妨害家庭 1張保護令救了「小三」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分