被控妨害家庭 1張保護令救了「小三」

2017-03-29 10:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕不知者無罪！

藍姓女子與人夫，在賓館等處發生多次性行為，還在嘿咻時用手機自拍，東窗事發後，藍女堅稱不知對方已婚。基隆地院最後根據一張保護令，採信她不知對方已婚的說詞，處分她不起訴。

處分書指出，刑法相姦罪須以「小三」明知對方已婚有配偶，還與對方發生性行為才觸法。

藍女與已婚的楊姓男子交往期間，楊妻無意間發現先生手機內有多段與藍女的性愛影片。

楊妻怒不可遏，指控52歲藍女妨害家庭罪。

檢方調查時，藍女雖坦承與楊有發生3次，但她堅稱：「我真不知道他結婚了！」。

由於楊在通緝中，遲未到案說明，無法得知藍女是否知道他已婚。

不過，一張保護令讓檢方相信藍女不知楊已婚。

處分書指出，楊與藍女交往時，曾多次對藍女施暴，藍女報案，請警方協助聲請保護令獲准。

檢察官調查，藍女申請保護令時，向警方自稱與楊男同居，因此，認定藍女若是知道楊已婚，不可能還大方告訴警方她與楊同居，據此認定藍女不知楊男已婚，遂處分她不起訴。