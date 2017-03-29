鼓山驚傳深夜民宅火警 住戶怒罵三字經
2017-03-29 00:28
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鼓山區驚傳深夜火警，28日晚間近11點時，在鼓山二路61巷內的3間空屋突然發生火災，火勢還一度延燒到旁邊有人居住的民宅，讓住戶急得跳腳、氣得大罵「救災太慢！」。
《爆料公社》網友於28日深夜貼文指出，在高雄鼓山路一帶發生民宅火災，因該處巷道空間很小，消防車無法直接進入，只能拉水線灌救。
《蘋果日報》報導指出，失火處是位於鼓山二路61巷內的3間空屋，由於3間都是木造房，火勢迅速延燒，甚至延燒到旁邊另一間有人居住的民宅。據莊姓住戶指出，在近11點發現火災時就趕緊跑出，當時火還沒燒過來，但救火車也很久都沒來，等車來了後還是沒進來，而是靠鄰居幫忙拉水管。
火勢延燒快1小時後，莊姓住戶的住家二樓被火吞噬，消防員在近12點時初步控制火勢，但因現場為木造二樓平房，消防員仍在現場持續灌救，所幸無人傷亡。
不過莊姓住戶質疑，消防員一開始都拼命向空屋噴水，卻不先對有人住的住家滅火，在現場忍不住大罵三字經；要求消防員要再叫救援、從45巷進來也都沒人救火，直呼「若一開始用這種規格，就不會有這麼大的火」。
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