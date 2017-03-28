幼童餵馬遭咬斷手指 媽媽淚訴「為何沒人制止我」

2017-03-28 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市楊梅區的味全埔心牧場發生幼童餵馬遭咬斷手指意外，牧場方面事後表示，當時幼童母親將孩子抱越欄杆、太靠近馬匹，可能因而導致意外發生。幼童母親則對此質疑，他們當時都餵到第3匹馬了，為何沒有人出面制止？

保健室沒人？業者稱護理師去洗手間

柳小姐本月5日帶1歲多的兒子到埔心牧場遊玩，兒子餵馬時右手食指第一節遭馬咬斷。柳小姐在臉書表示，當時向工作人員哭喊求救後被帶到農場的保健室，但裡面「有很多器材卻沒有護理人員」，之後雖送醫治療，但男童手指能否恢復功能仍充滿變數。

對於柳小姐指控當時保健室沒有護理人員，農場業者接受《民視新聞》訪問表示，開園時間醫護站一定會有合格護理師，但當天護理師剛好去洗手間。業者並直言，這對母子在餵食馬匹時，媽媽把小朋友抱跨越了欄杆，讓小朋友離馬匹太近，其實馬匹大部分都是吃食物，不會任意咬人的手指。

柳小姐受訪則語氣悲痛地質疑，她很好奇，「為什麼在現場，我都餵到第3匹馬，都沒有人制止過我的行為？」

埔心牧場稍早對外表示，對於這起意外深感遺憾，會全力協助小朋友復原，牧場也有為顧客保險，明日會和對方洽談。