| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英拍板年改方案 月退樓地板確定32160元 大樂透、今彩539開獎囉！
 首頁 > 社會

幼童餵馬遭咬斷手指 媽媽淚訴「為何沒人制止我」

2017-03-28  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市楊梅區的味全埔心牧場發生幼童餵馬遭咬斷手指意外，牧場方面事後表示，當時幼童母親將孩子抱越欄杆、太靠近馬匹，可能因而導致意外發生。幼童母親則對此質疑，他們當時都餵到第3匹馬了，為何沒有人出面制止？

保健室沒人？業者稱護理師去洗手間

柳小姐本月5日帶1歲多的兒子到埔心牧場遊玩，兒子餵馬時右手食指第一節遭馬咬斷。柳小姐在臉書表示，當時向工作人員哭喊求救後被帶到農場的保健室，但裡面「有很多器材卻沒有護理人員」，之後雖送醫治療，但男童手指能否恢復功能仍充滿變數。

對於柳小姐指控當時保健室沒有護理人員，農場業者接受《民視新聞》訪問表示，開園時間醫護站一定會有合格護理師，但當天護理師剛好去洗手間。業者並直言，這對母子在餵食馬匹時，媽媽把小朋友抱跨越了欄杆，讓小朋友離馬匹太近，其實馬匹大部分都是吃食物，不會任意咬人的手指。

柳小姐受訪則語氣悲痛地質疑，她很好奇，「為什麼在現場，我都餵到第3匹馬，都沒有人制止過我的行為？」

埔心牧場稍早對外表示，對於這起意外深感遺憾，會全力協助小朋友復原，牧場也有為顧客保險，明日會和對方洽談。

廣告
  • 桃園市楊梅區的味全埔心牧場發生幼童餵馬遭咬斷手指意外。（圖擷取自當事人臉書）

    桃園市楊梅區的味全埔心牧場發生幼童餵馬遭咬斷手指意外。（圖擷取自當事人臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 埔心牧場 意外 斷指 餵食 餵馬
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：幼童餵馬遭咬斷手指 媽媽淚訴「為何沒人制止我」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.