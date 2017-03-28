扶老人過馬路要救護車禮讓 民眾對嗆險爆衝突

2017-03-28 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕救護出勤十萬火急，就怕耽誤患者送醫的黃金時間，卻在路口遇到扶老太太過馬路的善心人士用手勢示意禮讓，這下該讓誰先過呢？

一名羅姓網友昨晚7時許，在基隆市成功一路仁五路口準備要過馬路時，發現救護車警笛大作，從成功陸橋下橋，要趕往車禍現場救援，而另一輛救護車也同時出勤緊跟在後，這時卻發現一對男女扶著一位老者走在斑馬線要通過馬路，男子更伸手示意要救護車禮讓他們先過，而救護車也只得等他們通過後再繼續趕往救援。

而身為新北義消的羅姓網友，見狀氣得朝三人斥責:「欸！叫救護車等你們有沒有搞錯啊」不料這名男子竟回嗆：「靠腰喔，Ｘ你娘」，甚至還追過來作勢要追打羅男，追了將近20公尺這名男子這才悻悻然地離去。

羅姓網友表示，扶老太太過馬路很有孝心，但等待救護車先通過不僅是為了老人家安全著想，也是為需要幫助的人多爭取一點時間。而他更表示，沒坐過救護車的人，可能不會知道車上的患者或家屬有多著急；每次在救護車上看到不禮讓的路人，我都會想如果是你自己或家人在車上呢？你會希望汽機車路人全部都不想禮讓嗎？

貼文一出隨即吸引網友討論，有人認同羅姓網友表示「是不知道要禮讓救護車嗎」、「無論如何，救護車上有病患就禮讓吧，管你小孩、老人，剛起步，走到一半，要是每個路口都遇到這種的 是還要不要人活了？」但也有人認為「其實我覺得人家又不是故意擋，也快速通過了，何必刁難呢」、「禮讓是要看場面，影片怎麼看都沒什麼大問題」。

而綜合媒體報導，當時第二輛救護車的駕駛受訪時表示，當時有看到3人要通過馬路，並伸手示意，便直覺踩下煞車，等候老人家通過後，這才加速通過，他也相信對方並無惡意。而消防局也呼籲民眾，若是看到救護車鳴笛閃燈出勤時，還是請民眾能先禮讓救護車執行公務。