侵門踏戶打「小王」 男觸侵入住宅、傷害罪

2017-03-28 13:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］34歲林姓男子去年4月4日，接獲羅姓友人告知，妻子外遇黃姓男子並同居，林男火冒三丈，立即約了32歲戴姓友人及多名男子，在羅男的帶領下，侵門踏戶直搗黃男住處，將黃男住處家具砸毀並把人打傷，林、戴兩人全被桃園地檢署檢察官依侵入住宅、傷害罪嫌起訴。

林男辯稱，羅男也在該處，羅男有同意他進屋；不過，黃男指控，當天聽到羅男打電話給他要他開門，門一開林男等人就帶著3、4個人衝進屋打他，他根本沒有同意林男等人進屋，也沒機會要求林男等人離開，事後到醫院驗傷有頭部撕裂傷、左手肘扭傷，連員警獲報到場，林男仍不斷大聲辱罵，甚至再度揮拳毆打他。