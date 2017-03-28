偽車墜崖假死詐保上億 建商4口遭判刑

警方撈起許文同夫妻座車，車門敞開，手機、鞋子等物品散落一地，兩人不知去向。 （資料照）

2017-03-28 11:41

〔記者項程鎮／台北報導〕建商許文同、許嚴麗媖夫婦，16年前以車墜崖製造假死，讓子女向保險公司詐保上億元，夫妻則匿居中國，102年5月許妻病故，中國查出冒用身分而不准火化，許才招認，全案曝光，最高法院維持高等法院見解，依詐欺罪判處許男與3子女6月到3年徒刑，偽造文書罪部分，許男和兩個兒子各判刑2月、得易科罰金，全案定讞。

判決指出，70歲許文同與小他2歲的許嚴麗媖經商失利，積欠千萬債務，向國泰人壽投保上億元，90年7月29日桃芝颱風襲台，許文同夫妻從新北市永和區住處開車到宜蘭，在北濱公路84公里處，讓車子衝下山崖，再由子女駕車接走2人，持假護照飛往中國。

1年後，子女以父母被洪水沖走，向新北地院聲請宣告死亡，並向國壽申請保險給付，3子女獲理賠後，定期匯款給在中國的許氏夫婦。

102年5月，許妻病重，夫妻冒用的護照、台胞證早已過期，在中國江蘇崑山醫院就診時，拿不出證件，隨便填上一個名字，醫院起疑，許妻後來心肌梗塞死亡，被認定身分不明，公安不准火化，許文同招認妻的真實身分，子女在同年6月向基隆地檢署自首，並繳回一千多萬元求取減刑，讓母親能回台安葬。