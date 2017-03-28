販毒轉投資民宿 洪男挾毒品出國機場遭逮

2017-03-28 10:55

〔記者王涵平／台南報導〕以洪姓男子為首的販毒集團，坐擁豪宅名車、生活奢華，還有人巨額轉投資民宿，洪男挾帶毒品出境時落網，集團遭新營警方一舉瓦解。

61歲洪嫌在高雄市一帶販賣海洛因及安非他命毒品牟利，擔心被黑吃黑，還設立地下製槍兵工廠擁槍自重，集團成員販毒獲取暴利，新營警方獲報後報請檢方指揮偵辦。

3月26日12時許，專案小組展開首波行動，持搜索票及拘票至桃園國際機場，拘提企圖將毒品以膠帶黏置於胯下出境的洪嫌，當場逮捕並從身上起出海洛因、安非他命及11萬元。同時間在高雄市梓官、三民、湖內、蔦松等地，緝捕集團成員楊嫌等10人到案。

查扣第一級毒品海洛因140克，第二級毒品安非他命84公克、販毒所得92萬元以及2把改造手槍與子彈數發、槍枝零件、改造工具一批。

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