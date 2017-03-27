假牙卡喉嚨 新營警飛車救援…

余男喉嚨卡有假牙，痛苦下車，引起員警注意，上前查看。（記者楊金城翻攝）（記者楊金城攝）

2017-03-27 13:10

〔記者楊金城／台南報導〕56歲余姓男子今早開車上班途中，因假牙掉落，卡在喉嚨內，導致呼吸困難，新營警分局中山派出所警員蘇阿信、李光興巡邏經過，趕緊用哈姆立克急救法，從後抱住余男催吐，但未見效，員警趕緊用巡邏車載余男飛車就醫，救了他一命。

早上6點50分，2警巡邏經過時，剛好看到余男踉蹌下車，員警驚覺有異，立即上前了解狀況。

只見余男滿臉通紅，雙手抱住喉嚨猛咳，但無法說話，員警判斷有異物卡在余男喉嚨，造成呼吸困難，員警立即站到男子背後，施展哈姆立克急救。

但急救未立即見效後，員警為爭取時間搶救余男，用警車載余男，開啟巡邏車警報器，火速將他送往柳營奇美醫院急救成功。

原來余男在開車時，假牙掉落，正好卡在喉嚨內，以致呼吸困難，他對警方及時伸出援手，深表感謝。新營分局長王森瑒也表揚2暖警的忠勤事蹟。