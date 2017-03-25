精神病患偷竊被起訴 法官提鑑定...判無罪！

2017-03-25 23:48

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕北市一名韓男罹患思覺失調症，前年在便利商店偷刮鬍刀等物，被士林地檢署依竊盜罪起訴，士林地院法官為求慎重，請醫師鑑定韓男犯案時的精神狀態，得到「辨識行為能力已經喪失」結論，法官日前依該報告，判韓男無罪。

前年9月19日上午10點半，韓男在住家附近的便利店竊取刮鬍刀、護唇膏、口含錠各1 盒，結帳只付了兩罐米漿的錢，店家事後調閱監視器，報警處理。

韓男到案否認偷竊，認為不該單憑監視器就認定他涉案，但錄影完整錄下犯案過程，罪證確鑿，士林地檢署提起公訴。

士院法官審理時，韓男在庭上意識清楚，韓妻則表示先生罹患思覺失調症，領有中度身心障礙手冊，持續治療中，法官為求慎重，仍請三總精神科鑑定其精神與心智狀態。

醫師指出，韓男罹患思覺失調症，言談易離題，近10年來精神症狀惡化，雖韓男否認事發時有精神症狀干擾，然其現實感不佳，因此推估他當時辨識行為能力「已經喪失」。

雖然韓男指當下未受精神病狀影響，法官仍以醫師出具的鑑定報告，認定韓男不知自己在幹嘛，判他無罪，可上訴。