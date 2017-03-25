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工業區旁竟有12生肖壁畫 成為南屯新秘境

兔子與蘑菇屋的圖案呈現童話風。（記者張菁雅攝）

2017-03-25  13:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中工業區旁的南屯區文山北巷最近出現12幅壁畫，12生肖躍然牆上，完成後尚未正式對外公開，已有民眾從網路得知此處，前去拍照打卡，成為南屯區新秘境。

文山北巷左側是台中工業區，有長達800公尺的水泥牆，因長年日曬雨淋，水泥牆斑駁老舊，居民希望有所改善，當地寶山里長廖振源取得台中工業區同意，並向南屯區公所爭取文山垃圾焚化廠回饋金補助，去年由專業彩繪師傅完成12生肖壁畫。

12生肖壁畫充滿童趣，不拘泥於傳統，例如，老鼠、龍分別畫的是土撥鼠、恐龍，還有粉紅豬與蝴蝶嬉戲。由於另一側是住家，為避免居民忌諱，廖振源特別與彩繪師傅溝通，畫老虎時，虎頭避開路口與住家，畫蛇時，蛇的身體盡量不要太明顯。

廖振源表示，壁畫完成將近1年，一直未對外公開的原因是配套還沒做好，包括水泥牆仍有許多留白，希望能增加文字說明，以及3D彩繪圖，讓內容更豐富及提升教育性；另外，文山北巷入口窄，民眾很容易錯過，也希望能設置入口意象。

議員張耀中今天特別去欣賞，他說，12生肖壁畫令人驚艷，將請文化局前來了解，針對留白處如何美化，提供專業的意見；此外，從文山北巷進出工業區的車輛多，一旦這裡公開後，勢必會吸引大量人潮，周邊相關的安全設施必須加強，才不會造成遊客與居民的困擾。

12生肖的龍畫的是恐龍。（記者張菁雅攝）

這裡的老鼠畫的是土撥鼠。（記者張菁雅攝）

議員張耀中將請文化局協助指導，讓文山北巷成為「壁畫巷」。（記者張菁雅攝）

民眾特地到文山北巷與壁畫合影。（記者張菁雅攝）

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