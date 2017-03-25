「累了，想休息」 男疑舉槍轟頭命危

警方在林男車上搜3枚子彈。（記者黃佳琳翻攝）

2017-03-25 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市興達港情人碼頭清晨傳出民眾路倒，警方獲報趕往現場時，發現28歲的林姓男子倒臥血泊中，身旁還有一把手槍，頭部有一處貫穿傷口，林男送醫時一度沒有生命跡象，經醫護人員全力搶救，林男暫時恢復生命跡象，但仍未脫離險境。

警方事後在林男身旁的手槍，發現1發已擊發彈殼、未擊發子彈2顆，還在他駕駛車輛內找到3顆子彈，員警翻查林男手機臉書，找到林男留下最後一則留言為「累了，想休息」，且查訪現場附近釣客均表示未有可疑人、車輛出入，警方初步判斷為自殺，詳細原因由警方釐清中。

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