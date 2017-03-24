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外籍美語老師 夾帶大麻入境遭查獲

美國籍美語老師COREY DAVID 昨日企圖夾帶1.3公斤大麻入境桃園機場，遭航警與海關人員查獲。（記者朱沛雄攝）

2017-03-24  18:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國籍美語老師COREY DAVID昨天下午入境台灣時，企圖以檸檬茶葉、薄荷茶葉夾藏大麻入境，遭航警局及海關人員查獲，總共起出第二級毒品大麻10包，毛重約1.3公斤，航警訊後將他依違反毒品危害防制條例將DAVID移送桃檢偵辦。

航警表示，近日接獲情資指出有運毒集團利用背包客走私毒品來台，經過濾分析相關資料後，發現一名美籍旅客COREY DAVID涉有重嫌，昨天下午DAVID搭乘馬航MH-366班機自吉隆坡抵台，航警在他入境桃園機場時會同海關人員將其攔查。

航警及海關人員在其後背包搜出10包檸檬茶葉、薄荷茶葉及捲菸紙1盒，經取樣送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，驗出第二級毒品大麻成分，10包大麻毛重約1.0343公斤，市價約台幣500萬元。

DAVID向航警表示他目前在新竹擔任美語教師，茶葉是要贈送友人的伴手禮，不知道茶葉內夾藏毒品，航警訊後仍依違反毒品危害防制條例將DAVID移送桃檢偵辦。

航警指出，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。

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