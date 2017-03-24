苗警獲配發490顆「破窗尾蓋」 基層警：相當實用

2017-03-24 15:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕工欲善其事，必先利其器！鑒於以往警方執行攔檢時，常有拒捕、逃逸的情形發生，為兼顧執法方法及目的之均衡，警政署配發各縣市警局「破窗尾蓋」。「破窗尾蓋」結合鋼質伸縮警棍，輕巧、方便攜帶，加上特殊結構設計，讓員警能輕鬆破窗、勾除玻璃，要求車內對象下車，不僅避免使用槍枝可能傷人的風險，提升執勤效率及安全。

苗栗縣警察局獲配發490顆「破窗尾蓋」，於今天在拖吊場辦理破窗訓練，由技術教官導解說，指導正確動作，有效、迅速的實行破窗強制作為，達成取締不法的目的。

員警表示，破窗尾蓋輕巧、攜帶方便，可直接裝置於警棍握把尾端，搭配現行警械，擴充功能，能廣泛運用於其他緊急情況；另，勾槽結構設計，能有效將整片車窗玻璃勾出，避免他們或車內對象遭玻璃割傷，相當實用。