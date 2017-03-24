女學生摔出車外遭輾斃 檢警：非嬉戲！另有原因

2017-03-24 13:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市碇內國中15歲蘇姓女學生與13歲妹妹搭公車補習，有媒體披露，意外發生前，蘇女等4名同學在車上嬉鬧、推擠。

檢警今天勘驗車上監視器後指出，意外發生時同學並未在嬉鬧，蘇女是因為車子過彎時，遭站在她上方重心不穩的妹妹撞擊後，往後倒向後車門，後車門疑似因此被撞開，從車門與車體間縫隙掉出車外。

至於為何緊閉的車門，會被體重不到50公斤的蘇女「一撞就開」，檢警下午將勘驗肇事公車，釐清何以車門會如此不堪一擊。