墾丁音樂季開跑前 上千公斤K他命原料被攔截

緝毒人員清點後發現是三級毒品K他命之先驅原料即第四級毒品鹽酸羥亞胺，總重1109公斤。（記者黃建華翻攝）

2017-03-24 11:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署昨指揮海巡等單位於澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截到一艘漁船涉嫌走私K他命原料1109公斤，約可製成近900公斤K他命成品，檢方今天下午將由台灣高檢署檢察長王添盛主持破案記者會，現場將展示查扣的巨量毒品。據悉，這批毒品原料是毒梟打算趁墾丁音樂季活動將開跑大撈一票，還好及時被查獲，免於毒害國人。

據了解，專案小組在該船甲板處發現有大量可疑之黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料袋內容物進行初步檢測，呈現毒品陽姓反應，隨即逮捕張姓船長（男，32歲）、楊姓船員與印尼籍漁工等3人，並扣押涉案漁船，連人帶船押返興達港海巡基地。

經清艙檢查後，自該船共起出45包飼料袋，總重1109公斤，漏夜檢測後，確認該等飼料袋內容物均係第三級毒品K他命之先驅原料即第四級毒品鹽酸羥亞胺。扣案之毒品透過極簡單之方法，即可製成第三級毒品愷他命，轉換率達8成，約可轉換成近900公斤之第三級毒品K他命。

經查，張姓船長認墾丁音樂季活動在即，毒品需求量大增，乃計畫利用漁船走私毒品入境。專案小組於蒐證期間發現，張姓船長為躲避查緝，數度刻意駕駛漁船出港，並於報關之際，觀視海巡安檢人員表情，以判斷有無遭鎖定，且於出港後，航向故意不定，並不時定點停船，以測試有無遭巡防艇監控。

經專案小組長期跟監，見時機成熟，趁張姓船長等人於22日傍晚5時許，駕船報關出港後，專案小組旋展開海上部署攔截行動，而查獲1109公斤之第四級毒品。本件係繼本月初海巡署東巡局台東查緝隊等單位查獲800餘公斤愷他命後，海巡署再度破獲巨量毒品走私案。

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高雄地檢署指揮海巡等單位於澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截到一搜漁船「新進滿號」涉嫌走私K他命原料1109公斤，約可製成近900公斤K他命成品。（記者黃建華翻攝）

張姓船長想走私K毒原料趁墾丁音樂季大賺一票，殊不知早被海巡與檢方掌握情資與動向。（記者黃建華翻攝）

海巡人員在漁船上查獲45包粉末，檢測後確認是K他命的先驅原料。（記者黃建華翻攝）