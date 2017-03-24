| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

同婚釋憲言詞辯論 挺同學團：應儘早修改民法

2017-03-24  09:52

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭今召開同性婚姻釋憲案的言詞辯論，「挺同」的「學生促進婚姻平權促進聯盟」指出，欣慰台灣各界更正視同志婚姻的議題，除釋憲外，更重要的是期許立法院儘速排入議程，並於此會期修改民法，落實婚姻平權，否則將有更高層次的行動訴求。

今天早上憲法法庭召開前，來自台大、政大、東華、文化、淡江等10多個大學的學生，組成「學生促進婚姻平權促進聯盟」成員約50人，齊聚司法院前表達挺同訴求，接力高喊「修改民法不能等、不要再有30年」、「緊綁手銬30年、同志今天要釋憲」等口號，引起矚目。

「學生促進婚姻平權促進聯盟」指出，傳統的婚姻立場主張一夫一妻制，或婚姻由一男一女組成，早已不合時宜，侵害同志結婚自由和憲法保障的平等權，希望大法官能做出正確的釋憲結果，更重要的是，立法院應儘早完成修改民法的工程。

相關影音

廣告
  • 由台大等10多個大學學生組成的「學生促進婚姻平權聯盟」，今到司法院前表達訴求，期許立院應儘速修改民法，落實婚姻平權。（記者楊國文攝）

    由台大等10多個大學學生組成的「學生促進婚姻平權聯盟」，今到司法院前表達訴求，期許立院應儘速修改民法，落實婚姻平權。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 同性婚姻釋憲 憲法法庭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：同婚釋憲言詞辯論 挺同學團：應儘早修改民法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.