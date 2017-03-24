同婚釋憲言詞辯論 挺同學團：應儘早修改民法

2017-03-24 09:52

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭今召開同性婚姻釋憲案的言詞辯論，「挺同」的「學生促進婚姻平權促進聯盟」指出，欣慰台灣各界更正視同志婚姻的議題，除釋憲外，更重要的是期許立法院儘速排入議程，並於此會期修改民法，落實婚姻平權，否則將有更高層次的行動訴求。

今天早上憲法法庭召開前，來自台大、政大、東華、文化、淡江等10多個大學的學生，組成「學生促進婚姻平權促進聯盟」成員約50人，齊聚司法院前表達挺同訴求，接力高喊「修改民法不能等、不要再有30年」、「緊綁手銬30年、同志今天要釋憲」等口號，引起矚目。

「學生促進婚姻平權促進聯盟」指出，傳統的婚姻立場主張一夫一妻制，或婚姻由一男一女組成，早已不合時宜，侵害同志結婚自由和憲法保障的平等權，希望大法官能做出正確的釋憲結果，更重要的是，立法院應儘早完成修改民法的工程。

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