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同婚釋憲案9點登場 憲法法庭直播言詞辯論

憲法法庭開庭畫面。（資料照）

2017-03-24  07:42

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議上午9點將對同性婚姻釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，一般認為，大法官未來釋憲促成同性婚姻平權的機率很高，不過對於要修改民法或另訂專法則可能有不同意見，司法院上午9點起進行線上即時轉播

根據大法官會議規劃，上午開庭流程，先由聲請人祁家威、北市府代理人廖元豪陳述，接著是法務部代表部長邱太三、內政部代理人戶政司長張琬宜與萬華戶政事務所代理人秘書王雪梅等5人陳述後，聲請人與關係機關進行交互詢答。

兩造經審判長、司法院長許宗力同意後，可向6名鑑定人發問，6名鑑定人是：陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁等學者，然後是中場休息時間，休息過後，由大法官詢問聲請人和代理人，再詢問關係機關代表人和代理人，接著詢問鑑定人，然後再由聲請人和代理人，及關係機關代表人和代理人，以及鑑定人做最後陳述，預計中午12點15分終結言詞辯論。

警方昨天已在司法院前架起柵欄，預防抗議民眾發生衝突。

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