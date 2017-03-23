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騎到鐵腿也要逃 毒蟲最後軟腳就逮

2017-03-23  17:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕龍姓男子躲在宮廟陰暗角落，看到警車就騎著腳踏車意欲離去，不理會警方攔查逕自「飛車」逃逸，還一路蛇行阻礙攔檢，騎了800公尺後被攔下，棄車逃跑時，因腿軟跌倒就擒，原來他身上有安毒，「騎到鐵腿也要逃」。

仁武分局澄觀派出所巡佐周坤甲、警員林立棟、劉博仁21日凌晨4時巡經仁武區灣內四巷，發現41歲、有毒品、搶奪前科龍男蹲在月女宮廟角落，看到員警要趨前盤查，騎著腳踏車離去。

警方見狀追上前，按喇叭示意停車受檢，他不但拒絕停車，一路蛇行阻擋警方攔查，甚至於澄觀路上逆向行駛，當時因路面狹窄無法超車，警方尾隨了800公尺後，到了寬闊處將他攔下，龍男立即棄車拔腿就跑，卻因騎太久腳踏車而腳軟，才跑沒幾步就摔倒。

警方在他背包內起出0.6公克安毒及吸食器，他應訊時辯稱是友人寄放，警方訊後依毒品罪嫌將他送辦。

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  • 警方起出毒品及吸食器。（記者洪臣宏翻攝）

    警方起出毒品及吸食器。（記者洪臣宏翻攝）

  • 龍男騎腳踏車尬警車，「騎到鐵腿也要逃」。（記者洪臣宏翻攝）

    龍男騎腳踏車尬警車，「騎到鐵腿也要逃」。（記者洪臣宏翻攝）

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