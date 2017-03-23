男駕車遇警 褲子沾白粉露餡

2017-03-23 12:08

〔記者邱俊福／台北報導〕一名張姓男子日前駕車行經北市大安區時，遇警盤查，因褲後沾滿白粉露餡，被起獲大包K他命毒品，他直說「都是自己吸食的，因買多卡俗」，令警方搖頭。

北市警保安大隊第三中隊，本月20日深夜在大安區忠孝東路與建國南路口執行路檢勤務時，發現一輛自小客車內散發出疑似毒品的氣味，員警即請駕駛21歲張姓男子及其同車友人下車配合盤查。

張男下車向員警堅稱沒有帶違禁品，可是當他一轉身，眼尖的員警就發現張男褲子後方沾有大片疑似K他命的粉末。

但張男面對員警詢問時，一再表示不知情，更大聲回答：「我不知道為什麼會在我的屁股上啊！」他的同車友人也試圖緩頰說：「是不是剛剛在你們公司滴到的油漆？」但經員警一聞，該不明粉末明顯有K他命味道。

員警隨後檢視該車後行李廂，查獲1大包第三級毒品K他命，張男見狀愣了一下就坦承那是他所持有，並堅稱再沒有其他的違禁品，而他的同車友人也趁機求情，希望員警能夠通融，但張男持毒事證確鑿，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

據張男供稱，因為「買多卡俗」，所以才一次就買了將近100公克的量供自己吸食。

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