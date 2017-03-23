日月光廢水案業者無罪 批日月光的議員反有罪

2017-03-23 11:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2013年日月光廢水案，日月光董事長張虔生及相關涉案人員都獲判無罪，反而是猛打日月光的高雄市議員蕭永達，被判拘役58天並須賠償10萬元，他今天召開記者會批司法不公，高雄市議會也同意「日月光廢水案」排進本會期專案報告。

2013年日月光廢水案，二審改判無罪，但今年1月高雄高分檢不服提起上訴，案件將發回更審。

成為此案唯一有罪被告的民進黨議員蕭永達，今早召開記者會，他強調，目前法院對「日月光廢水案」的判決結果，形同司法宛如在替財團圍事，將對台灣社會產生不利影響。

蕭永達表示，事實證明日月光是污染後勁溪的累犯，排放5000噸強酸廢水，竟然可以全部獲判無罪，也不罰款，當時3位國民黨立委公然在國會為日月光護航，並批評高雄市環保局養案，他質疑3人拿日月光的政治獻金，竟然就遭判刑，明顯是司法不公，他一定會上訴到底！

7、8位高雄市議員出面力挺蕭永達，今天開議的高雄市議會，也通過於4月14日進行「日月光廢水案」專案報告。

「2013年日月光廢水案」專案報告，主要針對日月光須負的3項責任，分別為，刑事責任：日月光排毒廢水無罪案，最高法院質疑二審未查清楚，發回更審；行政責任：日月光廢水污染遭罰1億餘元敗訴，高雄市政府會再上訴；社會責任：日月光董事長張虔生曾表示自2014年開始，每年捐贈1億元，連續30年，其動向及流向？

市議員陳信瑜說，日月光廢水案的判決，與人民期待有很大落差，到目前也不清楚30億元捐款如何使用？呼籲日月光應更公開透明。

對此，日月光至截稿為止尚未公開回應，公司人員僅透露尊重司法。