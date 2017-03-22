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毒品包成彩虹糖 毒蟲拒捕還跳樓

2017-03-22  18:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕防止毒品流入校園，警方查緝動起來！南投縣竹山警方近日執行緝毒專案，5天內共查獲涉毒、通緝等19件19人；其中54歲因毒被通緝的林姓毒蟲，為躲避查緝還將毒品放入彩虹糖包裝袋內企圖掩人耳目，但仍被查緝新興毒品的警方盯上，並在袋內起出安非他命，過程中嫌犯拒捕還跑到頂樓試圖翻牆逃到隔壁棟，卻不慎摔傷被活逮，訊後依違反毒品等罪移送法辦。

竹山警方表示，此次專案動員60餘人次，針對轄內與雲林縣地區執行查緝，5天內查獲持有毒品現行犯8人、施用毒品 7人、通緝犯3人，以及毒販1人，一共查獲2級毒品安非他命23.79克。

警方說，林姓嫌犯因毒品通緝仍在逃，面對查緝相當不配合，甚至反鎖房門跑到頂樓企圖逃逸，但因翻牆摔傷，動彈不得才束手就擒，返回屋內則發現彩虹糖包裝袋，由於近來查緝時也常在校園周邊執行巡邏勤務，避免毒蟲以糖果包裝、飲料或咖啡粉包等新興毒品形式吸收學生沾毒，因此對類似物品特別注意，果然一查就起出安毒，全案訊後除依違反毒品危害防制條例移送外，現已就毒品通緝發監執行。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 竹山警方執行緝毒專案頗有斬獲，五天起出二級毒品安非他命廿三餘克。（記者劉濱銓攝）

    竹山警方執行緝毒專案頗有斬獲，五天起出二級毒品安非他命廿三餘克。（記者劉濱銓攝）

  • 竹山警方連日執行緝毒專案，查獲毒品通緝犯以糖果包裝藏毒，但仍被識破活逮。（記者劉濱銓攝）

    竹山警方連日執行緝毒專案，查獲毒品通緝犯以糖果包裝藏毒，但仍被識破活逮。（記者劉濱銓攝）

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