飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客

2017-03-21 00:17

〔記者余衡／新北報導〕50歲中國籍錢姓女子，今年初以探親名義入境台灣，不料卻加入賣淫集團化名「哆哆」從事性交易，業者在網路上張貼嫩妹火辣性感照，稱「哆哆」為27歲輕熟女，男客尋芳驚覺遇上老妹，嚇得直呼「夭壽，都可以當媽了！」

新北市土城警方本月中執行網路巡邏時，發現疑似媒色情交易網頁，內容以個人工作室為名，實際卻在民宅內經營色情應召站，警方循線前往查緝，果然當場逮捕錢女與曾姓、洪姓2名尋芳客，並查扣未使用的保險套32個。

警方將相關人帶回清查身份，赫然得知錢女與網頁照片不但差很大，而且50歲的年紀在業界堪稱高齡，她供稱來台原本為了探親，因為遭男友拋棄才賣淫賺取生活所需。

2名男子表示，照網頁按圖索驥前往消費，上門後也不好意思打槍年事已高的錢女，全案訊後將曾男、洪男依違反社會秩序維護法進行裁罰，另將錢女依兩岸人民關係條例及妨害風化罪移送移民署專勤隊收容，並持續追查應召站幕後負責人。