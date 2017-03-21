飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
2017-03-21 00:17
〔記者余衡／新北報導〕50歲中國籍錢姓女子，今年初以探親名義入境台灣，不料卻加入賣淫集團化名「哆哆」從事性交易，業者在網路上張貼嫩妹火辣性感照，稱「哆哆」為27歲輕熟女，男客尋芳驚覺遇上老妹，嚇得直呼「夭壽，都可以當媽了！」
新北市土城警方本月中執行網路巡邏時，發現疑似媒色情交易網頁，內容以個人工作室為名，實際卻在民宅內經營色情應召站，警方循線前往查緝，果然當場逮捕錢女與曾姓、洪姓2名尋芳客，並查扣未使用的保險套32個。
警方將相關人帶回清查身份，赫然得知錢女與網頁照片不但差很大，而且50歲的年紀在業界堪稱高齡，她供稱來台原本為了探親，因為遭男友拋棄才賣淫賺取生活所需。
2名男子表示，照網頁按圖索驥前往消費，上門後也不好意思打槍年事已高的錢女，全案訊後將曾男、洪男依違反社會秩序維護法進行裁罰，另將錢女依兩岸人民關係條例及妨害風化罪移送移民署專勤隊收容，並持續追查應召站幕後負責人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 偷爬南3段失溫領隊 山友︰她很像拐少女「白凜」
- 民雄廣播電台前2車對撞 1人重傷送醫急救中
- 澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場
- 「誤訂機票」詐騙新招坑40人
- 飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 五月天「人生號宇宙戰艦」亮相 揪五迷作伙加班
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
- 大安區樂齡中心 揭牌
- 南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還
- 中職》「富」爸爸加薪 球員揪感心
- 新莊棒球場 明年可望委外經營
- 威而鋼下重本 防偽比照鈔票等級
- 〈品牌故事〉奉行弟子規管理 打造獨特志工文化
- 《星期專訪》林達︰減少濫告 微罪應走自訴
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- （影音）「空降部隊」踩五月天場 蕭敬騰竟敢打斷阿信說話
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 領徵收補償費 跨縣市合作再增苗縣
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 史博館《相思巴黎──館藏常玉展》
- 社論》「一例一休」真的要錯到底？
- 自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉
- 遠航班機重落地檢修 旅客一度滯留馬公機場
- 不只有臭豆腐！深坑鼠麴粿文化祭週日登場
- 原學甲代表會議事廳活化 藝文展示館週五開館
- 童軍「老爹」張政漢 餘生奉獻尖石
- 立院22日審兩岸監督條例 民進黨團甲動備戰
- 收到閃光推文 反川普記者癲癇病發
- 《華府觀察》第四公報的風浪
- 柯瑞準了 勇士「老大」就安了
- 自由廣場》反情報將才 請統帥允准戴罪立功
- 諾羅肆虐 高雄開學1個月14件群聚感染
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 折舊減幅小 新屋受惠不大
- 中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬
- 李建軒苦戀疑成小王 星媽淚崩
- 自由廣場》〈澄社評論〉危老屋重建無需另立法
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 〈熱門族群〉智邦本週公布財報 網通股引領期盼
- 用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展
- 〈旅遊的滋味〉喜歡上鏡頭的老沃人
- 《謠言終結站》男人手指長度 看不出「小弟弟」長短
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 高市20日起一階段限水 農業用水採輪灌因應
- 〈台股青紅燈〉企業拚命減資的內涵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分