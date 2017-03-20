投資糾紛懷恨 彩券行遭前股東潑屎

2017-03-20 21:37

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區三樹路上一間彩券行，前天下午突遭不明男子潑糞，糞便不但灑滿整間店面，還濺到店員及正在投注的客人，男子潑糞後立刻跳上計程車逃離現場，留下滿地穢物。

警方獲報後立刻調閱監視器追查，發現男子將糞便裝在塑膠袋中快步走進彩券行，隨即朝櫃台用力灑出，再立即跳上接應的計程車，男子在大義路、三樹路口下車，與計程車分頭離開。

警方以車追人找到當天駕車的45歲黃姓男子，他坦承先前與彩券行郭姓業者合夥時發生投資糾紛，事後郭男在三峽重起爐灶他仍耿耿於懷，於是才找友人前往潑屎洩憤，全案訊後依公然污辱、毀損及恐嚇罪函送法辦，另傳喚潑糞男子到案說明。