司改》釋憲門檻擬降低 檢察總長可聲請釋憲

2017-03-20 14:24

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第三次會議上午開會，中午做出重大結論，第二組召集人、前大法官林子儀在會後記者會表示，與會委員決議檢察總長可以用「公益代表人」的身分聲請釋憲，且大法官得自為判決，大法官釋憲門檻從現行2/3，降低為1/2，但釋憲案件不溯及既往。

法界人士指出，根據上述結論，未來如檢察總長認為死刑案件有爭議，可直接聲請釋憲，只要有過半數大法官同意，就可推翻死刑判決，並認定死刑判決違憲，讓死刑犯逃過一死。

另外，會中還決議撰寫釋憲文的「主筆大法官」應該具名，大法官們表決釋憲內容時，同樣需要具名自己贊成或反對的意見，與會委員認為這樣可以提升大法官的效能，此外，還決議大法官會議應公布民眾的釋憲聲請書，並應把聲請釋憲的要件明文化。