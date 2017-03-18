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受邀參與反同活動 網紅四叉貓：拚經濟是假議題

2017-03-18  15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕以「擱置同婚，先拚經濟」為訴求的搶救台灣希望聯盟，今下午在凱道舉辦嘉年華會，發言人趙瑩玲表示，他們不是挺同也不是反同，所以歡迎各種聲音一起來參與。同志網紅四叉貓也與友人來到現場，他表示，會好好了解主辦單位的訴求。

趙瑩玲說，他們是公民團體，不是反同或挺同團體，所以他們很不一樣的是，會接納所有的聲音，一方面讓同志了解他們的訴求，二方面也避免衝突，希望大家理性溝通。主辦單位確實也開放兩個帳篷讓同志人士使用。

四叉貓表示，反同活動他幾乎無役不與，以往大概都在外圍繞繞，這是第一次遇到邀請他們進來的主辦單位，他對此友善舉動表示肯定，也將好好了解主辦單位的訴求。

對於「擱置同婚，先拚經濟」的訴求，四叉貓則認為，這只是個假議題，每次遇到有爭議的議題，都不難見到這樣的操作，目的只是在拖延同婚法案的進度。他強調，自己非常希望同婚法案儘速通過，「畢竟我也30好幾了，拖下去也不是辦法」。

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  • 同志網紅四叉貓也到救台盟「同婚擱置，共拚經濟」的活動會場。（記者楊綿傑攝）

    同志網紅四叉貓也到救台盟「同婚擱置，共拚經濟」的活動會場。（記者楊綿傑攝）

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