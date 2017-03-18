本土劇C咖演員誆投資 涉詐熟女百萬

2017-03-18 09:25

〔記者曾健銘／新北報導〕曾在民視、三立、大愛等戲劇台，尬過多部當紅本土劇的45歲C咖演員簡姓男子，日前遭人指控，涉嫌以投資名義到處詐騙，其中1名39歲陳姓女子遭騙150萬元，戳破其謊言，孰料對方自稱「新莊大鵰哥」，且佯稱背後黑道勢力龐大，藉此恐嚇對方要同歸於盡，讓陳女氣得報案提告，新莊警方日前受理報案後傳喚簡男，但其至今仍未出面說明。

警方表示，據陳姓被害人轉述，雙方認識多年，去年開始才較熟識，簡男除是本土劇演員外，自家經營飲水設備公司，為了取信朋友，平時外出聚餐時出手闊綽，身上總是帶著大筆現金，才讓被害人信以為真。

陳女向警方指控，去年10月，簡男佯稱有筆生意非常好賺，每個月可獲利投資金額的8％，他因所有資產都投入，現在急需現金資助，陳女2個月來陸續給了150萬元現金，簡男也簽立本票，但至今只拿到12萬元。

陳女向警方表示，後來經友人提醒可能已經受騙上當，用LINE向對方討款，未料對方不僅藉故拖延，最後還自稱有黑道背景，恐嚇要跟對方「同歸於盡」，甚至PO出大筆鈔票當泡麵蓋，擺明有錢不還，才讓她氣得提出詐欺告訴。

新莊分局表示，日前接獲陳女報案後，已致電約談簡男到案說明，但至今已1個月簡男仍未出面。