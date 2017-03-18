| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

本土劇C咖演員誆投資 涉詐熟女百萬

2017-03-18  09:25

〔記者曾健銘／新北報導〕曾在民視、三立、大愛等戲劇台，尬過多部當紅本土劇的45歲C咖演員簡姓男子，日前遭人指控，涉嫌以投資名義到處詐騙，其中1名39歲陳姓女子遭騙150萬元，戳破其謊言，孰料對方自稱「新莊大鵰哥」，且佯稱背後黑道勢力龐大，藉此恐嚇對方要同歸於盡，讓陳女氣得報案提告，新莊警方日前受理報案後傳喚簡男，但其至今仍未出面說明。

警方表示，據陳姓被害人轉述，雙方認識多年，去年開始才較熟識，簡男除是本土劇演員外，自家經營飲水設備公司，為了取信朋友，平時外出聚餐時出手闊綽，身上總是帶著大筆現金，才讓被害人信以為真。

陳女向警方指控，去年10月，簡男佯稱有筆生意非常好賺，每個月可獲利投資金額的8％，他因所有資產都投入，現在急需現金資助，陳女2個月來陸續給了150萬元現金，簡男也簽立本票，但至今只拿到12萬元。

陳女向警方表示，後來經友人提醒可能已經受騙上當，用LINE向對方討款，未料對方不僅藉故拖延，最後還自稱有黑道背景，恐嚇要跟對方「同歸於盡」，甚至PO出大筆鈔票當泡麵蓋，擺明有錢不還，才讓她氣得提出詐欺告訴。

新莊分局表示，日前接獲陳女報案後，已致電約談簡男到案說明，但至今已1個月簡男仍未出面。

廣告
  • 遭指控詐欺的簡姓男子，曾在鄉土劇中飾演分局長一角色。（記者曾健銘翻攝自臉書）

    遭指控詐欺的簡姓男子，曾在鄉土劇中飾演分局長一角色。（記者曾健銘翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐嚇 詐欺 詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：本土劇C咖演員誆投資 涉詐熟女百萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.