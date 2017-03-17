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「黃色小鴨不就是你檢舉的嗎？」 公務員涉洩密起訴

2017-03-17  14:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府農業局農地管理科47歲張姓專員，受理劉姓男子帶著兩名男子到農管科，爭執農地被認定違規使用之事時，對劉男脫口而出說：「黃色小鴨不就是你檢舉的嗎？」被劉男控告洩密，被桃園地檢署檢察官起訴。

起訴指出，47歲張姓專員於102年10、11月間，曾受理劉姓民眾檢舉案，劉男檢舉當時正在舉辦的「地景藝術節」黃色小鴨展覽，桃園新屋展場周邊的中山、三民路，被違規使用作為停車場、攤販；事隔1年多後，劉姓民眾於104年3月間，與兩名男子到農地管理科找張姓專員，爭執兩人農地被認定違規使用的事情。

起訴指出，爭執過程張姓專員突然對著劉男脫口而出：「黃色小鴨不就是你檢舉的嗎？」在場的兩名男子都聽到了，劉男當場語塞、尷尬，控告張姓專員涉嫌洩密。

檢方傳訊相關證人出庭，認為張姓專員已觸犯《刑法》過失洩漏國防以外秘密罪嫌，加上張姓專員依法執行公務、辦理農地違規使用審認業務，屢被不服民眾陳情、檢舉，此案又是在受理民眾爭執時，一時疏失、脫口洩漏檢舉人身分而觸法，建請法官審酌上情，對張姓專員量處適當之刑。

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  • 桃園地景藝術節黃色小鴨。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園地景藝術節黃色小鴨。（資料照，記者李容萍攝）

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