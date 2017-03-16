天降K菸險打中警 7男女轟趴被逮
2017-03-16 13:46
警方臨檢摩鐵，天降K菸打中警。（記者鄭淑婷翻攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］今天凌晨2點多，桃園中路派出所副所長沈述新帶隊執行臨檢勤務，在桃園區泰山街某摩鐵前，目擊30歲蕭姓男子慌張離開，將他攔下盤查在背包裡搜出30包、重411公克毒咖啡包及4包、重16公克K他命及2萬多元現金，懷疑他是來「送貨」供開毒趴的，另一批員警上樓臨檢時，突然有1包、裝有8根K菸的夾鏈袋從窗外丟出，險些打中在樓下的副所長，套房內7名男女全被逮。
警方表示，查獲蕭嫌時，研判他是來「送貨」的毒品販子，詢問他送到那間套房時，蕭男拒不吐實、推稱是來找朋友，另一批員警上樓臨檢時，某間套房窗戶突然丟出8根K菸，裡頭5女2男全被逮，其中有4女1男坦承有吸食K菸，但對毒品來源均稱不清楚。
負責邀約開趴的39歲江姓男子則稱，喝完酒興起邀了幾位朋友來開趴，沒想到朋友又轉邀更多人，有的甚至完全不認識，只知道蕭嫌有進來，但自己並不認識他，警方訊後分別依毒品罪嫌將蕭嫌及7人依毒品罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 詹姆斯岡恩親口證實！《星際異攻隊》還會有第3集
- 嘉市突襲稽查國中小午餐 一切合格
- 李沛旭劇組過情人節 蔡淑臻生日吞剩菜
- 屏東首座C級長照站 揭牌
- NBA》哈登3節完成大三元 火箭主場痛宰湖人
- Fed利率決策出爐 金價大漲1.7％
- 球隊治療師爆乳太性感！引發足球迷大暴動
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 《中英對照讀新聞》Japanese video says women who do their makeup while on commute are ’ugly’ 日本影片稱通勤時化妝的女人「很醜」
- 川普拖累女兒
- 新竹空軍聯隊舊禮堂 將整建變Live House
- 中研院長︰不應拘泥「假」怎麼休
- 國際藝術紀錄影展 明起嘉義市博放映
- 華南雲雨影響！中午前中部以北持續雨勢
- 柯P「內科2.0」計畫首發 奧迪設北台最大旗艦店
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪
- 經典論戰／北市1.5倍大島嶼 荷棒人才庫
- 世大運選手村施工 新北林口區文化一路18日起車道封閉
- 藻災 入侵外木山海域
- 日女想當歌手下海籌錢求曝光 AV當MV拍
- 通力停業電梯無人修 內政部：盡快找到接續廠商
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- 德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
- 台女控訴遭關押35小時 大馬議員：內政部長下令徹查
- 前2次Fed升息循環 美元指數漲跌互見
- 推衛生紙丟馬桶 可分解款熱銷
- 醫病》曬傷敷蘆薈或小黃瓜？ 醫師：可能加重發炎
- 不能結婚的男人藏愛6年 起底超正小女友
- NBA》一哥對決！里拉德36分、雷納德34分 馬刺仍不敵拓荒者
- 阿翔精心策畫「封麥儀式」 浩子逼出眼淚謝恩
- 高雄展覽館添亮點 12米鯨魚飛躍
- 血液基金會證實 新董事確定由侯勝茂出任
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 原油供應量增 下週油價估跌7角
- 劉家瑄抗癌成功 大學個申6校系全摘回
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：天降K菸險打中警 7男女轟趴被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分