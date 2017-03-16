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林口農會爆賄選疑雲 檢調約談70人
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天降K菸險打中警 7男女轟趴被逮

警方臨檢摩鐵，天降K菸打中警。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-03-16  13:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］今天凌晨2點多，桃園中路派出所副所長沈述新帶隊執行臨檢勤務，在桃園區泰山街某摩鐵前，目擊30歲蕭姓男子慌張離開，將他攔下盤查在背包裡搜出30包、重411公克毒咖啡包及4包、重16公克K他命及2萬多元現金，懷疑他是來「送貨」供開毒趴的，另一批員警上樓臨檢時，突然有1包、裝有8根K菸的夾鏈袋從窗外丟出，險些打中在樓下的副所長，套房內7名男女全被逮。

警方表示，查獲蕭嫌時，研判他是來「送貨」的毒品販子，詢問他送到那間套房時，蕭男拒不吐實、推稱是來找朋友，另一批員警上樓臨檢時，某間套房窗戶突然丟出8根K菸，裡頭5女2男全被逮，其中有4女1男坦承有吸食K菸，但對毒品來源均稱不清楚。

負責邀約開趴的39歲江姓男子則稱，喝完酒興起邀了幾位朋友來開趴，沒想到朋友又轉邀更多人，有的甚至完全不認識，只知道蕭嫌有進來，但自己並不認識他，警方訊後分別依毒品罪嫌將蕭嫌及7人依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方臨檢摩鐵，天降K菸打中警。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方臨檢摩鐵，天降K菸打中警。（記者鄭淑婷翻攝）

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