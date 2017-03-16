司改會議》繪出監獄真實面 監所管理員：不合乎人道

宜蘭監獄管理員林文蔚以圖畫方式呈現獄中現況。（截自總統府司改國是會議網站）

2017-03-16 13:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今由第五分組召開分組討論，由於本組議題涉及獄政改革，與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚上週即帶領多位委員前往宜蘭監獄參觀，實地了解監獄現況。林文蔚今也在書面報告中，以圖畫方式將他在監所內的見聞分享給其他委員，強調收容環境並不合乎人道，改善刻不容緩。

林文蔚指出，目前每人0.7坪的法定空間並不合乎人道，因為0.7坪其實不過是2.3平方米，僅僅是一個人躺下的大小，「對任何一個人來說都是不夠的」，他並質疑牢房將送餐口設於房門下方，對房內收餐的收容人而言是一種折辱，應設置於齊腰高度，給予收容人起碼的尊重。

林同時提到，目前監獄超收問題嚴重，宜蘭監獄目前就有14、15人擠8人房的狀況，此外包括用水、衛生、溫度等環境狀況都不佳，造成收容人極大困擾，「設計思維並非以收容人為中心，而是以房外的管理者方便為第一考量。」