八德合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
2017-03-16 10:21
〔記者楊國文／台北報導〕前桃園縣副縣長葉世文被控於營建署長任內涉及「林口A7」、八德合宜宅等案收受遠雄集團董事長趙藤雄行賄，高院今天上午更一審，就葉世文所涉八德合宜案收賄、財產來源不明罪，2罪合併判10年6個月，可上訴。葉世文今未到庭聆判，無法得知他對判決結果的看法。
遠雄集團董事長趙藤雄被控在「林口A7」與桃園八德合宜宅等標案，行賄時任營建署長的前桃園縣副縣長葉世文2000萬元，趙因認罪之故，已被高等法院輕判緩刑5年，捐2億元給國庫了事，全身而退，葉世文則被重判21年。葉世文上訴後，最高法院將葉涉及「林口A7合宜宅案」判7年定讞。
葉世文另涉八德合宜宅、新竹眷改案，以及財產來源不明罪等3案發回高院更審，更一審今宣判，葉世文涉八德合宜案收賄判7年6月、褫奪公權5年，財產來源不明罪判3年、褫奪公權3年。另外，新竹眷改案則判無罪。
據了解，更一審去年底召開言詞辯論庭時，服刑中的葉世文表示，已69歲，願承擔犯下的一切過錯，希望服完刑後，餘生能對犯行盡力做彌補，貢獻國家，當庭懇求合議庭能考量他在八德合宜住宅案、財產來源不明罪自始即認罪，並繳回犯罪所得，給予減刑，檢方則認定葉擔任政府要職涉收賄不法，犯行重大，建議法院應從重量刑。
法界人士指出，葉因「林口A7合宜宅案」已被判7年定讞服刑中，八德合宜宅案被判刑部份，待日後定讞，將由檢方向高院聲請合併訂應執行刑期。
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